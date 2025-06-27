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В Новосибирске тестируют новое биоразлагаемое средство от пыли

Сегодня в Кировском районе проходит испытание инновационного средства для борьбы с пылью, созданного учеными Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

Это биоразлагаемое средство демонстрирует эффективность, которая сохраняется на протяжении примерно двух недель.

Команда разработчиков, состоящая из научных сотрудников и студентов НГТУ, работала над созданием этого пылеподавляющего средства около года.

По словам руководителя проекта Екатерины Литвиновой, продукт безопасен для окружающей среды и не наносит вреда при попадании в природу.

«Состав включает природные полимеры и микроорганизмы, которые используются для биологической защиты растений. Принцип действия основан на том, что бактерии, перерабатывая полимеры, формируют тонкую наноразмерную пленку. Эта пленка агломерирует мелкие частицы пыли, предотвращая их поднятие в воздух. В лабораторных условиях эффект сохраняется до двух недель, а при повторном смачивании он может продлиться еще дольше», — пояснила Екатерина Литвинова.

После обработки дороги сотрудники университета будут наблюдать за состоянием покрытия в течение двух недель. Если средство подтвердит свою эффективность, его планируется использовать в Кировском районе на постоянной основе.