В Новосибирске тестируют новое биоразлагаемое средство от пыли

«Состав включает природные полимеры и микроорганизмы, которые используются для биологической защиты растений. Принцип действия основан на том, что бактерии, перерабатывая полимеры, формируют тонкую наноразмерную пленку. Эта пленка агломерирует мелкие частицы пыли, предотвращая их поднятие в воздух. В лабораторных условиях эффект сохраняется до двух недель, а при повторном смачивании он может продлиться еще дольше», — пояснила Екатерина Литвинова.