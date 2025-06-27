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На Дону мусорный комплекс достроят к 2026 году

Об этом РБК Ростов сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

В Ростовской области до конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию пятую очередь Мясниковского МЭОК.

Помимо этого, продолжается работа над другими мусороперерабатывающими комплексами: Волгодонский и Неклиновский уже функционируют, а строительство новых МЭОКов в Красносулинской и Миллеровской зонах запланировано на декабрь 2028 года.

Кроме того, в мае 2025 года компания «Индустрия» была намерена начать строительство комплекса в Новочеркасске, который, как и Красносулинский, должен заработать в 2026 году.