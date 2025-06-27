Форум креативных территорий стартовал в Нижнем Новгороде. Его организаторами выступили министерство промышленности и торговли России и правительство Нижегородской области. Мероприятие проходит ежегодно при поддержке Совета Федерации РФ и позволяет сформировать новые подходы к развитию народных художественных промыслов и креативных индустрий.
Участниками Форума по традиции становятся сотрудники крупных компаний в области НХП, предприниматели, представители федеральной и региональной власти и мастера со всей страны. Как в будущем может измениться эта сфера, эксперты обсудили на научно-практической конференции «Народные художественные индустрии: перспективы законодательного закрепления и возможные меры поддержки».
Работа по развитию народных художественных промыслов как важного элемента культурного и экономического потенциала страны ведется уже не первый год. Для этого было усовершенствовано федеральное законодательство, введены различные меры поддержки малого и среднего бизнеса в сфере НХП, открылись Центры поддержки народных художественных промыслов, которых на сегодняшний день в России — 19.
Как было озвучено на пленарном заседании в рамках Форума регионов России и Беларуси в Нижнем Новгороде, сейчас креативные индустрии и народные промыслы развиваются более активно, чем это было ранее. Так, в 2023 году выпуск изделий вырос на 25%, а товарооборот составил 10 млрд рублей. Такая тенденция продолжилась и в 2024 году.
«Очень здорово, что народные промыслы, которым насчитывается уже больше 200 лет, сейчас возрождаются, интегрируются в современную культуру и приобретают новые формы в виде креативных индустрий. И при этом, сохраняя то, что уже было сделано до нас. Такие форумы позволяют собрать уникальное сообщество людей, которые давно находятся в профессии, имеют свое мнение и могут высказаться в профессиональной среде», — отметила заместитель председателя СФ РФ Инна Святенко. В Совфеде подчеркивают, что важная составляющая работы в области НХП — это сотрудничество не только бизнеса друг с другом, но еще бизнеса и власти: первым необходимо быть открытыми и предлагать свои инициативы по развитию, а вторым — слышать потребности другой стороны и интегрировать их в действующее законодательство, добавляя различные механизмы господдержки.
Так, в минпромторге предложили создать Реестр организаций НХП, куда бы включались компании, чей объем отгрузки изделий НХП составлял бы не менее 50% в объеме отгруженных товаров собственного производства. В свою очередь они бы могли иметь пониженный тариф страховых взносов 7,6%, помощь в закупке нового оборудования, участвовать в спецпрограмме ФРП. Сам перечень обновлялся бы ежегодно.
Вместе с тем также предлагается внести в законодательство определение «Изделие с элементами НХП»: сюда бы относился бизнес, имеющий объем отгрузки такой продукции не менее 30%. Он бы на равных правах мог получать поддержку от государства по продвижению своих товаров. «Такой подход позволит разделить понятия НХП и креативных индустрий. Ведь что такое НХП? Это про соблюдение традиций, исторически сложившихся технологий, а креатив — это, как правило, разработка чего-то нового. При этом, в таком креативе мы можем не заметить, что размылась вообще вся “традиция”, хотя сами креативные изделия довольно интересные и достойные, но могут сочетать в себе два промысла. Это тоже вызывает некоторые дискуссии среди экспертного сообщества», — подчеркнула директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса минпромторга России Вера Хмырова.
Как отметили в самом ведомстве, это лишь предложения, которые выдвинули на оценку предпринимателям НХП, а не законодательные инициативы. Их обсуждение позволит выработать новые подходы для развития народных ремесел в стране.