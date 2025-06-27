Форум креативных территорий стартовал в Нижнем Новгороде

«Очень здорово, что народные промыслы, которым насчитывается уже больше 200 лет, сейчас возрождаются, интегрируются в современную культуру и приобретают новые формы в виде креативных индустрий. И при этом, сохраняя то, что уже было сделано до нас. Такие форумы позволяют собрать уникальное сообщество людей, которые давно находятся в профессии, имеют свое мнение и могут высказаться в профессиональной среде», — отметила заместитель председателя СФ РФ Инна Святенко. В Совфеде подчеркивают, что важная составляющая работы в области НХП — это сотрудничество не только бизнеса друг с другом, но еще бизнеса и власти: первым необходимо быть открытыми и предлагать свои инициативы по развитию, а вторым — слышать потребности другой стороны и интегрировать их в действующее законодательство, добавляя различные механизмы господдержки.