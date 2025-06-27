На Форуме России и Беларуси подписано соглашений на сумму более 8,5 млрд рублей

Президент ТПП России Сергей Катырин подчеркнул важность включения молодёжи в деловые процессы уже на школьном и вузовском уровнях, а также выступил за маркировку совместной продукции как элемента укрепления доверия потребителей. Глава Белорусской ТПП Михаил Мятликов отметил, что за год было проведено более 270 деловых мероприятий, а в рамках форума подписано свыше 15 соглашений на сумму более 8,5 млрд рублей.