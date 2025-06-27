На Форуме России и Беларуси подписано соглашений на сумму более 8,5 млрд рублей

В Нижнем Новгороде в рамках XII Форума регионов России и Беларуси состоялось совместное заседание торгово-промышленных палат двух стран. Участники обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, включая промышленную кооперацию, импортозамещение, развитие семейного бизнеса и вовлечение молодёжи в экономику Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба ТПП Нижегородской области.
Президент ТПП России Сергей Катырин подчеркнул важность включения молодёжи в деловые процессы уже на школьном и вузовском уровнях, а также выступил за маркировку совместной продукции как элемента укрепления доверия потребителей. Глава Белорусской ТПП Михаил Мятликов отметил, что за год было проведено более 270 деловых мероприятий, а в рамках форума подписано свыше 15 соглашений на сумму более 8,5 млрд рублей.
Сенатор Андрей Хапочкин заявил, что Россия и Беларусь обладают всем необходимым для достижения технологического суверенитета, а унификация стандартов способствует созданию совместных инноваций. Представители обеих стран сошлись во мнении, что молодые предприниматели должны стать драйверами экономического роста.
Член Совета Республики Беларуси Ксения Пантюхова отметила высокий уровень доверия между странами, подчеркнув, что Беларусь экспортирует в Россию более 70% своей продукции.
Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин выразил уверенность, что интеграция с белорусскими коллегами укрепит нормативную базу и создаст благоприятные условия для бизнеса.
Свои мнения также высказали представители бизнеса. Директор белорусской компании «ЛВО» Олег Кондратенко рассказал о развитии единых платёжных решений, а глава нижегородского ООО «НОРКЕМ» Сергей Андреев — о расширении сотрудничества с белорусским ОАО «Нафтан».
Напомним, XII Форум регионов России и Беларуси проходит в Нижегородской области с 26 по 27 июня. В этом году он посвящён молодёжной политике и состоялся под девизом «Молодёжь Беларуси и России — наследники Великой Победы и будущее Союзного государства». Как ранее отмечал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, форум играет важнейшую роль в укреплении двусторонних отношений и расширении сотрудничества.