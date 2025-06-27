В районе Анапы и Темрюка задействовали восемь установок для подъема мазута

В акватории и на берегу продолжается работа объединенной группировки водолазов «Морспасслужбы». Всего с начала операций собрано 1136 т замазученного грунта. В работах задействованы 167 человек, из которых 153 — в прибрежной зоне и 14 — на морских участках. Группировка флота включает семь судов.