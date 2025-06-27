В Екатеринбурге 8 автобусов временно изменят свой маршрут

Первые пять, из-за ремонта улицы Светлореченская на участке от здания № 10 по улице Соболева до переулка Клеверного, будут курсировать по другому пути только в эти выходные — с 00.00 28 июня по 05.00 30 июня. Это касается маршрутов № 24, 85, 63, 48 и 42.
- Маршрут № 24 «Компрессорный — Мичуринский (Сады)» проедет по улицам: Осоковая — Ручейная — Суходольская — Тенистая — Краснолесья — Вильгельма де Геннина — Объездная дорога- Светлореченская — Репина-Викулова — Крауля — Репина — Малышева — Восточная — Сибирский тракт — Варшавская — Сибирский тракт — Эстонская — Латвийская — Прибалтийская — Белоярская — Латвийская.
- Маршрут № 85 «Институт связи — Медный»: Крауля — Викулова — Начдива Васильева — Репина — Светлореченская Объездная дорога — Вильгельма де Геннина — Краснолесья — Тенистая — Суходольская — Евгения Савкова — дорога в поселок Медный — Синячихинская.
- Маршрут № 63 «ТЦ Мега — Лесное — ЖК “Солнечный” — ТЦ Мега»: ТЦ Мега — Объездная дорога — Светлореченская (до остановки «Контрольная») — Объездная дорога — Вильгельма де Геннина — Краснолесья — Тенистая — Суходольская — Евгения Савкова — ЕКАД — а/д на кладбище Лесное — ЕКАД — Лучистая — Чемпионов — Золотистый бульвар — Любви — Лучистая — ЕКАД — Евгения Савкова — Суходольская — Тенистая — Краснолесья — Вильгельма де Геннина — Объездная дорога — Светлореченская (до остановки Контрольная) — Объездная — ТЦ Мега.
- Маршрут № 48 «Горбольница № 7 — Широкая речка»: Удельная — Суходольская — Тенистая — Краснолесья — Вильгельма де Геннина — Объездная дорога -Светлореченская — Репина — проспект Ленина — Карла Либкнехта — Свердлова — Челюскинцев — Смазчиков — Сулимова — Данилы Зверева — Вилонова.
- Маршрут № 42 «ТЦ Мега — ЖК Светлый»: ТЦ Мега — Объездная дорога — Вильгельма де Геннина — Академика Сахарова — Хрустальногорская — Суходольская — Тенистая — Краснолесья — Рябинина — Академика Сахарова — Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной — Академика Бардина — Амундсена — Щорса — 8 Марта — Титова — Новинская — Елизаветинское шоссе — Походная — Лыжников — Молодогвардейцев — Рощинская — Алтайская- Микрорайон Светлый.
А вот к новым маршрутам автобусов № 06, 25 и 49 придется привыкнуть, так как схема движения будет другой с 30 июня по 31 августа. Это связано с закрытием путепровода по улице Металлургов.
- Маршрут № 06 «Институт связи» пройдет по Малогородская (Карасьеозерский-2) — Новомосковский тракт — ТЦ Мега — Металлургов (разворот у ЖК «Новый ВИЗ») — дублер улицы Металлургов — Викулова — Крауля.
- Маршруты № 25, 49 поедут от остановки «СТЦ МЕГА» по улицам: Металлургов, Викулова — далее по маршруту. Пункты «ТК Новомосковский», «Ново-Московский тракт», «Детский центр» по дублеру улицы Металлургов будут отменены. По направлению к «ТЦ Мега» оба автобуса будут двигаться по: дублеру Металлургов — Металлургов.
В мэрии также отметили, что на утреннем рейсе маршрута № 49 сохранятся остановки. Последние отбытия по рабочим дням назначены на 06.54, а по выходным — на 06.45.
Специалисты просят горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам.