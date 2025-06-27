В Екатеринбурге 8 автобусов временно изменят свой маршрут

Первые пять, из-за ремонта улицы Светлореченская на участке от здания № 10 по улице Соболева до переулка Клеверного, будут курсировать по другому пути только в эти выходные — с 00.00 28 июня по 05.00 30 июня. Это касается маршрутов № 24, 85, 63, 48 и 42.