Омская «Школа 21» войдёт в тройку крупнейших IT-хабов страны

Стратегическая цель проекта — подготовка квалифицированных цифровых инженеров и создание благоприятных условий для развития инновационной экосистемы региона. Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, что подчёркивает значимость инициативы для развития IT-сектора в Омской области.