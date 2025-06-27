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Омская «Школа 21» войдёт в тройку крупнейших IT-хабов страны

Масштабный образовательный проект в сфере информационных технологий реализуется в Омске.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что «Школа 21» станет одним из трёх крупнейших подобных учреждений в России.

Текущий этап строительства демонстрирует хорошие темпы. Глава региона лично оценил ход ремонтных работ и подтвердил, что все процессы идут согласно графику. Открытие образовательного центра запланировано на текущий год.

Уникальность проекта заключается в его масштабах — одновременно обучаться в школе смогут 300 студентов. Инициатива реализуется при поддержке ключевых партнёров:

Сбербанка.

Правительства Омской области.

Образовательная программа предоставляет возможность бесплатного обучения для всех желающих старше 18 лет. Для поступления необходимо:

Пройти онлайн-тестирование.

Успешно завершить месячный очный курс.

Стратегическая цель проекта — подготовка квалифицированных цифровых инженеров и создание благоприятных условий для развития инновационной экосистемы региона. Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, что подчёркивает значимость инициативы для развития IT-сектора в Омской области.