Жилфонд в Молдове за год увеличился, но незначительно — НБС

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. По состоянию на 1 января 2025 года жилищный фонд в Молдове, зарегистрированный соответствующими органами и учреждениями, составил 1337,3 тысячи жилых помещений, данные представили в Национальном бюро статистики (НБС).
Ведомство уточняет, что это на 0,4% больше по сравнению с положением дел на 1 января 2024 года.
Общая площадь жилищного фонда, зарегистрированного на 1 января 2025 года, составила 91792,9 тысячи квадратных метров, что на 0,7% больше общей площади жилищного фонда, зарегистрированного годом ранее.
Наибольшая доля в количестве зарегистрированных домов по состоянию на 1 января 2025 года приходится на регион развития Север (29,9%), за ним следуют регион развития Центр (27,9%), муниципий Кишинев (24,9%), регион развития Юг (13,5%) и АТО Гагаузия (3,8%).
На начало текущего года из всех зарегистрированных жилых домов 65,9% оборудованы водопроводом, 64% — канализацией, 45,9% подключены к центральному отоплению и 91% газифицированы (природным и сжиженным газом).
Распределение жилых помещений по числу комнат выглядит следующим образом: однокомнатные помещения составляют 10,6% от общего числа зарегистрированных жилых помещений, двухкомнатные — 32,5%, трехкомнатные — 36,1%, четыре и более комнат — 20,8%.
Данные не включают Приднестровский регион и муниципий Бендеры.