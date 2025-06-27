«Обходные мосты»: как строят новую развязку на проспекте Победы в Калининграде

Завершить работы на участке в конце проспекта Победы планируют в 2026 году. Общая протяжённость дороги составляет чуть более полутора километров. По словам вице-премьера регионального правительства Александра Рольбинова, подрядчик работает с опережением графика и полностью развязку откроют раньше срока.