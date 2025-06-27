«Обходные мосты»: как строят новую развязку на проспекте Победы в Калининграде

Строительство развязки на проспекте Победы в Калининграде планируют завершить раньше срока. Об этом стало известно во время выезда губернатора Алексея Беспрозванных в пятницу, 27 июня.
Работы проводит АО «ВАД» в рамках реконструкции Северного обхода. Подрядчик уже завершил строительство съездов на пересечении с проспектом Победы.
Сейчас специалисты занимаются ливневой канализацией, монтируют барьерные ограждения и освещение, обустраивают нижние слои асфальта.
Завершить работы на участке в конце проспекта Победы планируют в 2026 году. Общая протяжённость дороги составляет чуть более полутора километров. По словам вице-премьера регионального правительства Александра Рольбинова, подрядчик работает с опережением графика и полностью развязку откроют раньше срока.
Параллельно ведут строительство дороги от новой транспортной развязки на Советском проспекте до Тенистой аллеи. Длина участка составляет около 4,4 километра. Сдать объект планируют в ноябре 2027 года.
Строительством Северного обхода в Калининграде занимается АО «ВАД». Общая стоимость контрактов с компанией составляет 25 миллиардов рублей. Подрядчику необходимо построить шестиполосную трассу, транспортные развязки, мосты, путепроводы, подземные пешеходные переходы, установить освещение и провести другие работ.