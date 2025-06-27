Суд закрыл дело о банкротстве воронежского «Видео альянса» по иску госкорпорации «Созвездия»

Концерн «Созвездие» инициировал процесс в марте 2024 года, требуя признать «Видео альянс» банкротом, однако детали задолженности и причины ее возникновения не были обнародованы. В ноябре 2024 года в отношении компании было введено наблюдение, а временным управляющим назначили Андрея Воробьева.
Согласно данным, представленным на платформе Rusprofile, «Видео альянс» зарегистрирован в Воронеже в июле 2011 года. Основной деятельностью компании является ремонт коммуникационного оборудования. Уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Директором и собственником компании является Александр Шифрин. В 2021 году предприятие завершило финансовый год с выручкой в 84 миллиона рублей и чистой прибылью в 1,7 миллиона рублей. Информация о более свежих финансовых показателях не предоставляется.
В 2021 году концерн «Созвездие» подал взыскательный иск в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС) на сумму 64,5 миллиона рублей. Иск был связан с задолженностью «Видео альянса» в рамках договора, заключенного в январе 2021 года. Дополнительно требовалась выплата неустойки в размере 425,8 тысяч рублей за просрочку платежей. Суд, рассмотрев дело, встал на сторону истца, однако снизил сумму взыскания до 64 миллионов рублей. Ответчик не предпринял шагов для погашения долга, что вынудило представителей «Созвездия» обратиться в арбитражный суд Воронежской области с просьбой о выдаче исполнительного листа для принудительного исполнения решения МКАС. Иск был удовлетворен.