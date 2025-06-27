Суд закрыл дело о банкротстве воронежского «Видео альянса» по иску госкорпорации «Созвездия»

В 2021 году концерн «Созвездие» подал взыскательный иск в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС) на сумму 64,5 миллиона рублей. Иск был связан с задолженностью «Видео альянса» в рамках договора, заключенного в январе 2021 года. Дополнительно требовалась выплата неустойки в размере 425,8 тысяч рублей за просрочку платежей. Суд, рассмотрев дело, встал на сторону истца, однако снизил сумму взыскания до 64 миллионов рублей. Ответчик не предпринял шагов для погашения долга, что вынудило представителей «Созвездия» обратиться в арбитражный суд Воронежской области с просьбой о выдаче исполнительного листа для принудительного исполнения решения МКАС. Иск был удовлетворен.