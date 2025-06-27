Коммунальные платежи в Петербурге увеличатся с 1 июля 2025 года

Так, отопление подорожает до 2425,79 рублей за гигакалорию, водоснабжение — до 42,42 рублей за кубометр, электроснабжение — до 6,97 рублей за киловатт-час (для домов с газовыми плитами), а газ — до 9,03 рублей за кубометр, электроснабжение (дома с электроплитами) — 5,22 рублей за киловатт-час.