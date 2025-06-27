Борис Ротенберг: компании из США и Великобритании хотят вернуться в Россию

Допустим, BR03 — это практически полностью наша машина, и там те же рычаги, которые потолще, то есть всю ходовую, которая там есть, можно применить в Формуле-4. Это уже будет импортозамещение. Получится, что это внутренний чемпионат на этих машинах, если даже мы возьмем двигатель 1.6 от Lada, поставим туда, то он тоже быстрый для Формулы-4. Даже для «Формулы-3» он подойдет, но мировой омологации он никогда не получит, потому что он для внутреннего использования. А пилоты рассчитывают, что они смогут в будущем ехать в мировых чемпионатах.