Названы опасности покупки машины у друзей или родственников

При покупке автомобиля у друзей или родственников россияне могут столкнуться с рядом рисков, заявил автокриминалист Максим Шелков. Из-за недостаточной проверки транспортного средства есть вероятность не заметить перебитый номер или скрытые неисправности машины. Об этом пишет «Газета.Ru».
— Чаще всего между друзьями и родственниками существует избыточный кредит доверия. Недобросовестная сторона может им воспользоваться и не рассказывать другу о технических дефектах и других проблемах с автомобилем. А когда они обнаружатся, человек может свалить все на своего предшественника, если не является первым владельцем, — отметил эксперт.
Кроме того, при сделках между близкими часто используют рассрочку. Это может привести к тому, что продавец не получит всю сумму, а покупатель, получив машину с документами, будет иметь возможность легко перепродать ее третьим лицам.
Шелков также порекомендовал проверять подержанные автомобили перед покупкой в независимом автосервисе или у сторонних специалистов. По его словам, это поможет избежать проблем и сохранить отношения с близкими.