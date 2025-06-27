Названы опасности покупки машины у друзей или родственников

— Чаще всего между друзьями и родственниками существует избыточный кредит доверия. Недобросовестная сторона может им воспользоваться и не рассказывать другу о технических дефектах и других проблемах с автомобилем. А когда они обнаружатся, человек может свалить все на своего предшественника, если не является первым владельцем, — отметил эксперт.