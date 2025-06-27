Автоматизированный комплекс штамповки нового поколения заработает на МТЗ

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В прессовом цехе Минского тракторного завода монтируют новый автоматизированный комплекс штамповки, который планируют запустить до конца 2025 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «МТЗ-Холдинга».
«Как показывает практика, наиболее высокая производительность труда достигается при полной автоматизации технологических процессов, — обратил внимание заместитель начальника по оборудованию прессового цеха ОАО “МТЗ” Константин Ковель. — Вместе с тем это существенно снижает производственный травматизм. Современным требованиям полностью соответствует новый автоматизированный комплекс штамповки, который монтируем в прессовом цехе завода».
Комплекс предназначен для изготовления деталей методом штамповки из листового металла, заранее подготовленного на линии продольной резки. Конфигурация деталей может быть разнообразной.
Открытое акционерное общество «Минский тракторный завод» является управляющей компанией холдинга «МТЗ-Холдинг», зарегистрированного 1 августа 2014 года. Помимо ОАО «МТЗ», в структуру холдинга «МТЗ-Холдинг» входят 15 открытых акционерных обществ. В частности, Минский тракторный завод производит колесные сельскохозяйственные тракторы с двигателем мощностью 57−364 л.с., машины погрузочно-транспортные, погрузочно-разгрузочные, трелевочные, лесохозяйственные, коммунальные, погрузчики, универсальные шасси, стальное и чугунное литье, штамповки и запасные части. -0-