Автоматизированный комплекс штамповки нового поколения заработает на МТЗ

«Как показывает практика, наиболее высокая производительность труда достигается при полной автоматизации технологических процессов, — обратил внимание заместитель начальника по оборудованию прессового цеха ОАО “МТЗ” Константин Ковель. — Вместе с тем это существенно снижает производственный травматизм. Современным требованиям полностью соответствует новый автоматизированный комплекс штамповки, который монтируем в прессовом цехе завода».