Импульс к сотрудничеству. Банк развития познакомил делегацию Никарагуа с производственным потенциалом Беларуси

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Республики Никарагуа во главе с советником президента по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Факундо Ортегой Мурильо при участии Банка развития познакомилась с производственным потенциалом Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Банка развития.
Саммит ЕАЭС в Минске собрал более 2,7 тыс. человек из 33 стран мира. Помимо государств, входящих в международную организацию и их ближайших соседей, для участия в масштабном форуме приехали и представители дальней дуги. В частности, делегация Республики Никарагуа во главе с Лауреано Ортегой прибыла в столицу Беларуси не только для участия в мероприятиях саммита, но и изучить производственный потенциал нашей страны для наращивания поставок белорусской продукции в Никарагуа.
До этого Лауреано Ортега принял участие во встречах и деловых переговорах с главами государств, а уже сегодня для представительной делегации при участии Банка развития организована содержательная презентация белорусских предприятий, интерес к продукции которой есть у латиноамериканской страны.
Первым пунктом программы стало посещение ООО «Пожснаб». Гостям продемонстрировали различные модели аварийно-спасательных машин. «Нашими специалистами буквально с нуля разрабатываются новые образцы техники, причем вся электронная начинка, программное обеспечение — отечественные, не говоря уже о крупных узловых частях, которые изготавливаются на белорусских промышленных заводах. Путь от дизайна до реального образца проходит менее чем за год. Причем испытывают модели тут же в различных экстремальных и приближенных к реальным условиях», — рассказал председатель совета директоров ООО «Пожснаб» Олег Дерябин.
Никарагуанским партнерам продемонстрировали и новое производство, созданное при поддержке Банка развития — цех по выпуску изделий из усиленного (армированного) стеклопластика, применяемого для комплектации пожарных автомобилей. «Используемые здесь инновационные технологии позволяют изготавливать пожарную технику с высоким уровнем автоматизации и безопасности, устойчивости и прочности, тем самым обеспечивать непрерывный и эффективный процесс спасения людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации», — отметил директор Пожснаб.
Ранее, в мае этого года, когда белорусская делегация с рабочим визитом посещала латиноамериканскую страну, никарагуанские партнеры заявили о заинтересованности в поставках более 40 пожарных машин с применением экспортного финансирования Банка развития. Сегодня представители Никарагуа лично убедились в их качественной сборке, что стало лейтмотивом для обсуждения конкретных вопросов поставок этой техники.
Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук подчеркнул, что финансовый институт готов предоставить все имеющиеся экспортные инструменты и модели финансирования, чтобы договоренности трансформировались во взаимовыгодные контракты. «За последние два года интенсивного сотрудничества мы стали не только хорошими партнерами, но и по-настоящему близкими товарищами. Вам хорошо известен комплексный подход нашей страны в части экспорта: когда вкупе с продукцией предлагается выгодная финансовая поддержка ее поставок. Эффективность такой модели межгосударственного сотрудничества и Беларусь, и Никарагуа уже ощущают по ранее заключенным контрактам. Уверен, что результаты сегодняшней работы трансформируются во взаимовыгодные контракты, для заключения которых Банк развития окажет всю необходимую поддержку», — сказал председатель правления Банка развития.
В свою очередь Лауреано Ортега отметил, что для его страны будет очень полезно и эффективно иметь такие пожарные автомобили. «Наши департаменты по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям оперативно включатся в работу для организации поставок первой партии машин. Уверен, с помощью финансовой поддержки данного проекта Банком развития все договоренности реализуются. Мы на хорошей дороге», — сказал Лауреано Ортега.
После изучения производственных процессов делегация Никарагуа направилась в филиал Института переподготовки и повышения квалификации университета гражданской защиты МЧС Беларуси, чтобы посмотреть в деле белорусские пожарные автомобили.
На полигоне, который предназначен для проведения испытаний и исследований в области пожарной безопасности, а также для отработки практических навыков при ликвидации чрезвычайных ситуаций, смоделировали возгорание цистерн с топливом. Для его локализации выехало два расчета, которые с применением пожарных машин производства «Пожснаб» быстро справились с задачей.
Руководитель учебного центра рассказал зарубежным гостям, что институт сотрудничает с Пожснаб более 10 лет и осуществляет подготовку пожарных из стран, которые покупают белорусские автомобили. При этом обучение может проходить как на территории Беларуси, так и в государствах, куда поставляются автомобили. Белорусские пожарные отметили, что обучили специалистов из более чем 80 стран мира и предложили получить знания о работе с современными автомобилями никарагуанских коллег.
Следующим пунктом программы стало ознакомление с продукцией Горецкого пищевого комбината, который занимается переработкой натурального молока и производством молочных продуктов. Зарубежным партнерам были представлены различные виды кисломолочных напитков, творога и сыра под брендами «Молочные горки», Exponenta и «Белсыр».
Качественные и вкусовые характеристики белорусских продуктов были высоко оценены никарагуанскими партнерами, которые выразили заинтересованность не только в их поставках, но и в создании совместного производства на территории Никарагуа. Как для других взаимовыгодных белорусско-никарагуанских проектов, так и для этих Банк развития готов оказать финансовую поддержку.
В Банке развития подчеркнули, что этот день для латиноамериканских партнеров прошел под слоганом трех «К»: качество, комплексность, клиентоориентированность. Именно эти слагаемые белорусского подхода в работе с зарубежными партнерами являются основой для взаимовыгодного сотрудничества. Никарагуа — не исключение. При участии Банка развития взаимодействие с этой страной с каждым годом усиливается, а нынешний визит никарагуанской делегации станет очередным импульсом в увеличении товарооборота двух стран. -0-
Фото Банка развития.