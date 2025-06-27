Импульс к сотрудничеству. Банк развития познакомил делегацию Никарагуа с производственным потенциалом Беларуси

Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук подчеркнул, что финансовый институт готов предоставить все имеющиеся экспортные инструменты и модели финансирования, чтобы договоренности трансформировались во взаимовыгодные контракты. «За последние два года интенсивного сотрудничества мы стали не только хорошими партнерами, но и по-настоящему близкими товарищами. Вам хорошо известен комплексный подход нашей страны в части экспорта: когда вкупе с продукцией предлагается выгодная финансовая поддержка ее поставок. Эффективность такой модели межгосударственного сотрудничества и Беларусь, и Никарагуа уже ощущают по ранее заключенным контрактам. Уверен, что результаты сегодняшней работы трансформируются во взаимовыгодные контракты, для заключения которых Банк развития окажет всю необходимую поддержку», — сказал председатель правления Банка развития.