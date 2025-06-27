Трамп: Штаты прекращают любые переговоры с Канадой и вводят пошлины

«Мы только что получили сведения, что Канада, торговля с которой и без того чрезвычайно невыгодна, включая действующие годами пошлины до 400% на нашу молочную продукцию, ввела налог на цифровые услуги против наших технологических компаний», — написал глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social.