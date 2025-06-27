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Трамп: Штаты прекращают любые переговоры с Канадой и вводят пошлины

США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой из-за решения Оттавы ввести налог на цифровые услуги, который задевает интересы американских технологических корпораций, объявил президент Дональд Трамп.

США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой из-за решения Оттавы ввести налог на цифровые услуги, который задевает интересы американских технологических корпораций, объявил президент Дональд Трамп.

«Мы только что получили сведения, что Канада, торговля с которой и без того чрезвычайно невыгодна, включая действующие годами пошлины до 400% на нашу молочную продукцию, ввела налог на цифровые услуги против наших технологических компаний», — написал глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social.

Политик охарактеризовал подобные действия Оттавы как «прямое и вопиющее» нападение на Соединенные Штаты.

По утверждению Трампа, Канада повторяет шаги Европейского Союза, где также рассматривают возможность введения аналогичного налога против США.

«По этой причине мы прекращаем все торговые обсуждения с Канадой немедленно. Мы сообщим Канаде о размере пошлины, которую она будет обязана платить за право вести дела с США, в ближайшие семь дней», — подчеркнул он.

Трамп регулярно осуждал канадские власти за их торговую политику и высказывал угрозы превратить страну в 51-й штат США.

Читайте материал по теме: «Большая победа» Трампа: натовские сателлиты прогнулись перед «папочкой».

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