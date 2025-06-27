ЦБ РФ может принять меры против банков из-за сомнительных практик с вкладами

Особое внимание уделяется полноте и доступности информации о вкладах, чтобы клиенты могли принимать обоснованные решения о размещении своих сбережений. Кроме того, регулятор напомнил о действующей норме, позволяющей ежемесячно переводить до 30 млн рублей между своими счетами в разных банках. Это дает возможность быстро выбрать наиболее выгодные условия и управлять средствами через мобильное приложение.