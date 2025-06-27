ЦБ РФ может принять меры против банков из-за сомнительных практик с вкладами

Центральный банк России предупредил кредитные организации о возможных законодательных изменениях или введении специального стандарта, если будут выявлены недобросовестные практики при оформлении вкладов.
В своем Telegram-канале регулятор сообщил, что уже направил банкам рекомендации по прозрачному информированию клиентов об условиях вкладов через дистанционные каналы и контролирует их выполнение. В случае нарушений Банк России готов инициировать поправки в законы или разработать новый банковский стандарт.
Особое внимание уделяется полноте и доступности информации о вкладах, чтобы клиенты могли принимать обоснованные решения о размещении своих сбережений. Кроме того, регулятор напомнил о действующей норме, позволяющей ежемесячно переводить до 30 млн рублей между своими счетами в разных банках. Это дает возможность быстро выбрать наиболее выгодные условия и управлять средствами через мобильное приложение.
Ранее сообщалось, что Россия прекращает сотрудничество со Швецией по обмену данными о ядерных объектах.