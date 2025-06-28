Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 28 июня

Нацбанк Беларуси назвал курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 28 июня, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил курсы валют на 28 июня 2025 года, субботу. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены в сравнении с пятничным курсом.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На субботу, 28 июня, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9616 белорусского рубля, 1 евро — 3,4724 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7757 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 27 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.

Тем временем тарифы на услуги «Белпочты» выросли в Беларуси.