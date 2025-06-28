Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 28 июня

Национальный банк установил курсы валют на 28 июня 2025 года, субботу. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены в сравнении с пятничным курсом.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 28 июня, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9616 белорусского рубля, 1 евро — 3,4724 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7757 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 27 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
Тем временем тарифы на услуги «Белпочты» выросли в Беларуси.