Трамп: США обладают значительным влиянием на Канаду в экономическом плане

По словам Трампа, Канада ввела налоговые меры в отношении американских технологических компаний, пытаясь следовать примеру стран Европы. Он подчеркнул, что это решение не принесёт пользы ни Канаде, ни европейским государствам, и назвал действия канадских властей ошибочными. При этом президент подчеркнул, что США имеют все необходимые рычаги давления, хотя и не стремятся использовать их без необходимости.