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Трамп: США обладают значительным влиянием на Канаду в экономическом плане

Трамп заявил, что в течение многих лет Вашингтону было непросто вести дела с Канадой.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение многих лет Вашингтону было непросто вести дела с Канадой, несмотря на хорошие отношения между народами двух стран. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он отметил, что в экономическом плане США обладают значительным влиянием на Оттаву.

По словам Трампа, Канада ввела налоговые меры в отношении американских технологических компаний, пытаясь следовать примеру стран Европы. Он подчеркнул, что это решение не принесёт пользы ни Канаде, ни европейским государствам, и назвал действия канадских властей ошибочными. При этом президент подчеркнул, что США имеют все необходимые рычаги давления, хотя и не стремятся использовать их без необходимости.

Трамп добавил, что в ответ на подобные шаги Вашингтон приостанавливает все переговоры с Канадой до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована.

Ранее Трамп заявил, что США немедленно прекращают торговые переговоры с Канадой из-за введения страной налога на цифровые услуги, которые затрагивают американские технологические компании.

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