Россиян предупредили о возможности заработать на рубле

На фоне наметившейся тенденции по укреплению курса рубля инвестиции в инструменты с нацвалютой продолжат быть востребованными и во втором полугодии текущего года. В этом уверен глава департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. По мнению эксперта, сейчас выгодно большую часть сбережений держать на банковском депозите, четверть — направить на покупку облигаций и акций, еще часть — инвестировать в валютный рынок.