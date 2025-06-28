Россиян предупредили о возможности заработать на рубле

Укрепление рубля свидетельствует о стабильности российской экономики.
На фоне наметившейся тенденции по укреплению курса рубля инвестиции в инструменты с нацвалютой продолжат быть востребованными и во втором полугодии текущего года. В этом уверен глава департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. По мнению эксперта, сейчас выгодно большую часть сбережений держать на банковском депозите, четверть — направить на покупку облигаций и акций, еще часть — инвестировать в валютный рынок.
«С учетом продолжающегося укрепления рубля выгодно порядка 60% сбережений держать на банковском депозите, а 25% — направить на покупку облигаций и акций. Еще 15% стоит вложить в валютный рынок», — цитирует своего собеседника агентство «Прайм».
По словам Шнейдермана, с января даже неквалифицированные частные инвесторы смогли получить доход в рублевых инструментах от 35 до 40% годовых. Финансист считает, что ситуация останется благоприятной минимум до середины осени.
Ранее в интервью URA.RU замгенерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов заявил, что ожидаемого многими возвращения курса доллара к 100 рублям в этом году может и не случиться. По оценке американского телеканала CNBC, российский рубль стал самой эффективной валютой в 2025 году, отмечает «Национальная служба новостей».