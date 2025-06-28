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Белый дом: США ведут работу над более чем 20 торговыми соглашениями

Эти договорённости находятся на разных этапах согласования.

Источник: Аргументы и факты

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет сообщил, что США в настоящее время работают более чем над 20 торговыми соглашениями с различными государствами. По его словам, эти договорённости находятся на разных этапах согласования и охватывают широкий спектр направлений.

В интервью телеканалу Fox Business Хассет пояснил, что президент США Дональд Трамп может продлить сроки введения таможенных пошлин для тех стран, с которыми ведутся конструктивные и продуктивные переговоры. Это, по его мнению, позволит сохранить гибкость в торговой политике и ускорить заключение взаимовыгодных соглашений.

Кроме того, Хассет сообщил, что США и Китай уже согласовали основные положения торгового соглашения, что является важным шагом в стабилизации двусторонних экономических отношений.

Ранее Трамп заявил, что США немедленно прекращают торговые переговоры с Канадой из-за введения страной налога на цифровые услуги, которые затрагивают американские технологические компании.

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