Белый дом: США ведут работу над более чем 20 торговыми соглашениями

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет сообщил, что США в настоящее время работают более чем над 20 торговыми соглашениями с различными государствами. По его словам, эти договорённости находятся на разных этапах согласования и охватывают широкий спектр направлений.