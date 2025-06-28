Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ставки не отпустят: россиянам посоветовали копить деньги, а не брать ипотеку

В настоящее время лучше откладывать средства и рассматривать возможность оформления ипотеки после снижения процентных ставок. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ставки по ипотеке останутся на высоком уровне.

В настоящее время лучше откладывать средства и рассматривать возможность оформления ипотеки после снижения процентных ставок. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«…Сейчас рационально копить деньги для приобретения жилья в будущем, когда ставки пойдут вниз», — рассказал Аксаков в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в течение определенного периода ипотечные ставки останутся относительно высокими. Кроме того, по словам Аксакова, в ближайшее время у россиян, планирующих покупку недвижимости, появится опция оформления жилищных депозитов.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением снизить ставку по программе «Семейная ипотека» и упростить получение кредита. Он выступил с инициативой оформлять кредит без первоначального взноса, если в залог банку передается единственное жилье — в дальнейшем банк сможет продать его и направить средства на погашение долга, передает «360.ru».