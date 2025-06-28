Ставки не отпустят: россиянам посоветовали копить деньги, а не брать ипотеку

«…Сейчас рационально копить деньги для приобретения жилья в будущем, когда ставки пойдут вниз», — рассказал Аксаков в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в течение определенного периода ипотечные ставки останутся относительно высокими. Кроме того, по словам Аксакова, в ближайшее время у россиян, планирующих покупку недвижимости, появится опция оформления жилищных депозитов.