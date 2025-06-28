Курсы валют на 28−30 июня, цены на нефть и металлы

Инвесторы также ждут очередного заседания ОПЕК+, на котором будет принято решение относительно объемов добычи в августе. Оно запланировано на 6 июля. Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начали разворачивать ограничения и три месяца подряд — в мае, июне и июле — решили увеличить добычу ускоренно, на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130−140 тыс. б/с. Западные СМИ писали со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия хотела бы сохранить такой же темп и в августе, передает Интерфакс.