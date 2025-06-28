Курсы валют на 28−30 июня, цены на нефть и металлы

Нефть
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 22:12 аст составляет 66,75 доллара за баррель, что на 0,06 доллара (0,09%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,03 доллара (0,05%), до 65,27 доллара за баррель.
Инвесторы также ждут очередного заседания ОПЕК+, на котором будет принято решение относительно объемов добычи в августе. Оно запланировано на 6 июля. Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начали разворачивать ограничения и три месяца подряд — в мае, июне и июле — решили увеличить добычу ускоренно, на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130−140 тыс. б/с. Западные СМИ писали со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия хотела бы сохранить такой же темп и в августе, передает Интерфакс.
Металлы
По состоянию на 22:16 аст цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 59,78 доллара (1,79%) относительно предыдущего закрытия, до 3 288,22 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,58 доллара (1,59%), до 36,010 доллара. С понедельника золото подешевело примерно на 3,7%. По итогам предыдущей недели стоимость драгоценного металла опустилась почти на 2%.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 22:19 аст bitcoin торговался по 107 281,05 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 0,02%, а ее капитализация составила 2,1 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 425,48 долларов, подорожав на 0,08%. Капитализация этой криптовалюты составила 292,8 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,28 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 339,97 тенге.
1 азербайджанский манат 307,01 тенге.
10 армянский драм 13,66 тенге.
1 белорусский рубль 159,33 тенге.
1 бразильский реал 94,98 тенге.
10 венгерских форинтов 15,28 тенге.
1 гонконгский доллар 66,29 тенге.
1 грузинский лари 193,17 тенге.
1 датская крона 81,72 тенге.
1 дирхам ОАЭ 141,71 тенге.
1 доллар США 520,39 тенге.
1 евро 609,58 тенге.
1 индийская рупия 6,09 тенге.
1000 иранский риал 12,40 тенге.
1 канадский доллар 380,96 тенге.
1 китайский юань 72,57 тенге.
1 кувейтский динар 1702,23 тенге.
1 кыргызский сом 5,97 тенге.
1 малазийский ринггит 123,14 тенге.
1 мексиканский песо 27,55 тенге.
1 молдавский лей 31,07 тенге.
1 норвежская крона 51,71 тенге.
1 польский злотый 143,89 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 138,76 тенге.
1 российский рубль 6,63 тенге.
1 СДР 711,62 тенге.
1 сингапурский доллар 407,96 тенге.
1 таджикский сомони 53,10 тенге.
1 тайский бат 15,96 тенге.
1 турецкая лира 13,06 тенге.
100 узбекских сумов 4,16 тенге.
1 украинская гривна 12,48 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 714,24 тенге.
1 чешская крона 24,65 тенге.
1 шведская крона 54,94 тенге.
1 швейцарский франк 651,95 тенге.
1 южноафриканский ранд 29,08 тенге.
100 южнокорейских вон 38,27 тенге.
1 японская иена 3,60 тенге.