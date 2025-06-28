Парагвай готовится завалить Россию мясом

Парагвай надеется начать поставки премиального мяса в Россию.
Парагвай увеличивает объемы экспорта мясной продукции в Россию и намерен приступить к поставкам премиальных сортов мяса. Об этом сообщил посол Парагвая в Российской Федерации Виктор Уго Пенья Барейро. Он отметил, что Россия в настоящий момент является шестым по величине рынком для Парагвая.
«Мы надеемся, что будем продавать в Россию премиальное мясо, оно превосходного качества и даже выиграло конкурсы на таких требовательных рынках, как Лондон и Париж, превзойдя традиционных поставщиков из Южной Америки», — заявил посол в интервью для РИА Новости. По словам дипломата, государство намерено организовать презентацию элитных сортов мяса для российских импортеров, а также представителей гостиничного и ресторанного бизнеса.
Виктор Уго Пенья Барейро напомнил, что ранее в Россию экспортировали мясо, сою и другие продукты. Однако со временем поставки сократились. Развитие торговых отношений за счет покупки парагвайского мяса восстановилось в 2025 году.
При этом Россия укрепила свои позиции на мировом аграрном рынке, оставаясь крупнейшим экспортером пшеницы и увеличивая финансирование сельского хозяйства. По данным Минсельхоза, в 2025 году страна экспортировала около 44 млн тонн пшеницы, что превышает показатели основных конкурентов. Развитие торговых отношений с Парагваем по мясной продукции происходит на фоне расширения российского агроэкспорта.