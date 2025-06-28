Парагвай готовится завалить Россию мясом

«Мы надеемся, что будем продавать в Россию премиальное мясо, оно превосходного качества и даже выиграло конкурсы на таких требовательных рынках, как Лондон и Париж, превзойдя традиционных поставщиков из Южной Америки», — заявил посол в интервью для РИА Новости. По словам дипломата, государство намерено организовать презентацию элитных сортов мяса для российских импортеров, а также представителей гостиничного и ресторанного бизнеса.