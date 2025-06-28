KIA подала знак: бренд зарегистрировал в России новые модели

«Kia зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака на модели “KIA EV7” и “KIA EV9” для продажи электромобилей», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на базу. Там уточнили, что в сентябре 2024 года в Роспатент были поданы соответствующие заявки, и в июне 2025 года ведомство приняло решение о регистрации.