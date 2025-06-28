KIA подала знак: бренд зарегистрировал в России новые модели

В июне 2025 года Роспатент зарегистрировал товарные знаки, поданные Kia.
Автомобильная марка Kia, покинувшая российский рынок, зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака для продажи электромобилей — «KIA EV7» и «KIA EV9». Об этом сообщается в электронной базе ведомства.
«Kia зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака на модели “KIA EV7” и “KIA EV9” для продажи электромобилей», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на базу. Там уточнили, что в сентябре 2024 года в Роспатент были поданы соответствующие заявки, и в июне 2025 года ведомство приняло решение о регистрации.
После получения регистрации брендов «KIA EV7» и «KIA EV9» компания получила возможность осуществлять производство и реализацию на территории России автомобилей различных категорий. Среди них — спортивные автомобили, фургоны, грузовые и пассажирские транспортные средства, электромобили, а также автокомпоненты и запчасти.
Ранее Компания «Киа Россия и СНГ» объявила об отзыве в России 55 350 автомобилей Kia Sorento, Soul и Cerato, проданных с 2010 по 2016 годы. По информации Росстандарта, причиной отзыва стал возможный риск короткого замыкания на плате гидравлического электронного блока управления (HECU) в моторном отсеке, передает «Национальная служба новостей».