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Россиянам рассказали, как законно снизить платежи за коммуналку

В России с 1 июля коммунальные услуги подорожают в среднем на 12%.

Источник: Аргументы и факты

Рост цен на коммунальные услуги в России с 1 июля в среднем составит почти 12%. Сенатор РФ Олег Голов рассказал aif.ru, как законно снизить размер платежей за свет, воду и газ.

«Первое — поставить счётчики на воду и газ. Так вы будете платить только за то, что реально используете, а не по нормативу, который устанавливается по “верхней планке” потребления», — отметил он.

По словам Голова, снизить счета за электроэнергию поможет многотарифный счетчик.

«Это позволит использовать более дешёвый ночной тариф, например, запускать стиральную машину или посудомойку ночью и экономить на этом. Кроме того, стоит заменить обычные лампочки на светодиодные, поставить аэраторы на краны, чтобы меньше расходовать воду, и следить, чтобы не было протечек», — объяснил сенатор.

Голов порекомендовал установить умные термостаты и датчики движения, которые автоматически регулируют отопление и свет. Их использование может снизить счета за тепло и электричество на 20−30%.

«Для жителей ИЖС есть возможности сэкономить на оплате вывоза мусора: можно заключить договор с региональным оператором и перейти на раздельный сбор отходов, оборудовав место для компостирования части мокрых отходов на участке», — отметил он.

Также сенатор посоветовал тщательно проверять квитанции.

«Не забывайте проверять свои квитанции — иногда там появляются ненужные услуги, от которых можно отказаться. И, конечно, оплачивайте счета вовремя, чтобы не платить штрафы».

Ранее сенатор Голов рассказал о том, что предельное изменение тарифов на коммуналку с 1 июля может достичь 26,1%, и напомнил кто имеет право на субсидию на оплату ЖКУ.