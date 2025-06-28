Экономист Балынин рассказал об оплачиваемых допвыходных для предпенсионеров

Предпенсионерам нельзя отказать в приеме на работу по причине их возраста, по этому же основанию их нельзя уволить, также они имеют право на два дополнительных выходных дня в году. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.