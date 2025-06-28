Экономист Балынин рассказал об оплачиваемых допвыходных для предпенсионеров

Предпенсионерам нельзя отказать в приеме на работу по причине их возраста, по этому же основанию их нельзя уволить, также они имеют право на два дополнительных выходных дня в году. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«В настоящее время достаточно сильно защищены трудовые права предпенсионеров, причём на всех этапах: от трудоустройства до увольнения. Во-первых, предпенсионерам нельзя отказать в приёме на работу по причине того, что они являются предпенсионерами. Во-вторых, по данному основанию нельзя уволить предпенсионера», — сказал экономист.
Должностному лицу, которое решит уволить предпенсионера из-за возраста, грозит уголовная ответственность. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 200 тысяч рублей или 18-ти месячного размера оплаты труда, или обязательные работы на срок до 360 часов.
Также предпенсионеры имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением зарплаты для прохождения диспансеризации.
«При этом работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом», — резюмировал Балынин.
Ранее Балынин рассказал, какие льготы предусмотрены для предпенсионеров в РФ.