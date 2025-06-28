Испания намерена увеличить поставки сельхозпродукции в Казахстан

В Казахстане разработана Дорожная карта инвестиционных проектов АПК на 2025−2027 годы. Всего запланировано 677 проектов на сумму 3,3 трлн тенге, в том числе: в 2025 году — 282 проекта на сумму 611,2 млрд тенге; в 2026 году — 267 проектов на сумму 1,1 трлн тенге; в 2027 году — 128 проектов на сумму 1,5 трлн тенге.