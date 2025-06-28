Испания намерена увеличить поставки сельхозпродукции в Казахстан

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы и председатель Комитета по иностранным делам Сената Испании Хосе Игнасио Ландалусе Кальеха обсудили сотрудничество в агропромышленной сфере. Особое внимание было уделено увеличению товарооборота, реализации совместных инвестиционных проектов, обмену опытом и передовыми технологиями в сельском хозяйстве. Об этом сообщили в Минсельхозе Казахстана.
Испанская делегация заинтересована в расширении экспорта сельскохозяйственной продукции на казахстанский рынок. Для этого инициирована инспекция продукции со стороны казахстанских компетентных органов на предмет соответствия ветеринарным и фитосанитарным требованиям Казахстана.
Мы готовы оказать необходимое содействие в рамках действующих процедур. Казахстан открыт к расширению сотрудничества с зарубежными партнерами, в том числе в части привлечения инвестиций и внедрения современных технологий в АПК.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии устойчивого и взаимовыгодного партнерства и наметили конкретные шаги по дальнейшему укреплению взаимодействия между Казахстаном и Испанией в аграрной сфере.
Ранее сообщалось, что Казахстан экспортирует сельхозпродукцию в 80 стран и занимает 32 место из 113 стран в Глобальном индексе продовольственной безопасности.
В Казахстане разработана Дорожная карта инвестиционных проектов АПК на 2025−2027 годы. Всего запланировано 677 проектов на сумму 3,3 трлн тенге, в том числе: в 2025 году — 282 проекта на сумму 611,2 млрд тенге; в 2026 году — 267 проектов на сумму 1,1 трлн тенге; в 2027 году — 128 проектов на сумму 1,5 трлн тенге.