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Монголия и Казахстан намерены наладить глубокую переработку мяса

АЛМАТЫ, 28 июн — Sputnik. Казахстан выразил намерение закупить полмиллиона голов коз у Монголии. Данная инициатива станет пилотным проектом по совместному созданию экспортоориентированной кооперации в сфере глубокой переработки мяса, сообщает агентство АПК Новости.

Источник: Sputnik

Об этом говорилось на встрече представителей министерств иностранных дел Казахстана и Монголии. Отмечается, что казахстанская делегация прибыла в Улан-Батор по приглашению монгольской стороны.

Стороны отметили, что товарооборот стран возможно довести до 500 миллионов долларов.

Представители казахстанской стороны выразили заинтересованность в приобретении полмиллиона голов коз у Монголии в качестве пилотного проекта по созданию экспортной сельхозкооперации в сфере глубокой переработки мяса и другой животноводческой продукции. Для этого Казахстан пригласил монгольские компании к взаимовыгодному сотрудничеству.

Между тем, в ходе встречи Казахстан предложил Монголии нарастить объем ввоза казахстанского зерна и масличных.