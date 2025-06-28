Монголия и Казахстан намерены наладить глубокую переработку мяса

Об этом говорилось на встрече представителей министерств иностранных дел Казахстана и Монголии. Отмечается, что казахстанская делегация прибыла в Улан-Батор по приглашению монгольской стороны.
Стороны отметили, что товарооборот стран возможно довести до 500 миллионов долларов.
Представители казахстанской стороны выразили заинтересованность в приобретении полмиллиона голов коз у Монголии в качестве пилотного проекта по созданию экспортной сельхозкооперации в сфере глубокой переработки мяса и другой животноводческой продукции. Для этого Казахстан пригласил монгольские компании к взаимовыгодному сотрудничеству.
Между тем, в ходе встречи Казахстан предложил Монголии нарастить объем ввоза казахстанского зерна и масличных.