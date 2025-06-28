Монголия и Казахстан намерены наладить глубокую переработку мяса

Представители казахстанской стороны выразили заинтересованность в приобретении полмиллиона голов коз у Монголии в качестве пилотного проекта по созданию экспортной сельхозкооперации в сфере глубокой переработки мяса и другой животноводческой продукции. Для этого Казахстан пригласил монгольские компании к взаимовыгодному сотрудничеству.