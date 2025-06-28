«Устали от советского набора»: организатор мероприятий рассказал, как изменилось свадебное меню

Сейчас же пары чаще зовут меньше гостей, но стараются организовать полноценное застолье, чтобы гости не остались голодными. На сладкое популярны тирамису и торт «Красный бархат», а хитом этого сезона стал «Дубайский шоколад». Еду на свадьбах теперь подают «курсами», то есть по очереди, с официантами и торжественным описанием каждого блюда. Это делает ужин похожим на вечер в ресторане.