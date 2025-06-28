«Устали от советского набора»: организатор мероприятий рассказал, как изменилось свадебное меню

Современные свадьбы все больше отходят от привычного застолья с селедкой под шубой и картошкой с мясом. Молодожены хотят удивить гостей чем-то новым. Вместо фуршетов пары предпочитают полноценные застолья с несколькими переменами блюд и красивой подачей. Об этом KP.RU рассказал организатор мероприятий Сергей Архипов.
— От советского набора «три салата и картошка с мясом» люди устали. Все чаще встречаются авторские закуски, тематические ужины, например, балканская кухня или кавказский стол. Могут быть предусмотрены веганские блюда. Торт остается обязательным элементом, но все чаще его делают легким, без лишней сладости, — поделился эксперт.
Сейчас же пары чаще зовут меньше гостей, но стараются организовать полноценное застолье, чтобы гости не остались голодными. На сладкое популярны тирамису и торт «Красный бархат», а хитом этого сезона стал «Дубайский шоколад». Еду на свадьбах теперь подают «курсами», то есть по очереди, с официантами и торжественным описанием каждого блюда. Это делает ужин похожим на вечер в ресторане.
Кроме того, меняется и подача напитков. Все меньше крепкого алкоголя, зато больше легких вин и крафтового пива. По словам организатора, самые креативные пары заменяют спиртное на квас или комбучу, настаивая, что там тоже есть градус.