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Как сэкономить на свадьбе и не превратить ее в провал: организатор мероприятий дал советы

Организатор Акалупин: Не экономьте на ведущем, фотографе и стилисте для свадьбы.

Источник: Комсомольская правда

Свадьба в Москве в среднем обходится примерно в 570 тысяч рублей. Сумма немаленькая, но это не значит, что нужно экономить на всем подряд. Организатор мероприятий Роман Акалупин рассказал KP.RU, как сократить расходы и при этом не испортить праздник.

— Выбирайте площадку, где не надо платить аренду, а только за еду и напитки. Локация в черте города означает, что не придется тратиться на трансфер гостей. В пятницу и субботу у всех подрядчиков цены выше, — отметил эксперт.

Организатор советует не экономить на ведущем и фотографе. Для получения качественных снимков с банкета стоит вложиться в хорошее освещение. На стилистах, которые создают образ, экономить не нужно. Пробный макияж и прическа за неделю до свадьбы помогут избежать ошибок в день торжества.

— Хотите живую музыку? Есть много талантливых соло-артистов. Можно не тратиться на декор, а подобрать площадку, интерьер которой вас устраивает. В крайнем случае можно договориться и украсить своими силами, — добавил специалист.