Как сэкономить на свадьбе и не превратить ее в провал: организатор мероприятий дал советы

Свадьба в Москве в среднем обходится примерно в 570 тысяч рублей. Сумма немаленькая, но это не значит, что нужно экономить на всем подряд. Организатор мероприятий Роман Акалупин рассказал KP.RU, как сократить расходы и при этом не испортить праздник.