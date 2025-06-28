ЦБ хочет наказывать банки за обман клиентов при оформлении вкладов

ЦБ РФ готов при необходимости внести поправки в законы, либо принять специальный стандарт, если банки будут оформлять вклады гражданам недобросовестными способами. Об этом предупредили в пресс-службе регулятора.
По данным Центробанка, на рынке становится все больше финансовых организаций, которые заманивают граждан якобы высокими ставками по вкладам. После этого от клиентов требуют выполнить большое количество условий, не упоминавшихся ранее.
Регулятор начал следить за банками и информацией о вкладах, которую они предоставляют людям.
«Мы выпустили рекомендации банкам по честному информированию об условиях договора вкладов в дистанционных каналах и мониторим их исполнение. По выявленным случаям ведем надзорное взаимодействие», — уточнили в ЦБ.
Напомним, с 1 июля в России появятся депозиты на особых условиях. Открыть их смогут люди, которые получает меньше прожиточного минимума.