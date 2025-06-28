Российским майнерам предложили переехать

Шульгинов привел в пример Хакасию, Бурятию и Забайкальский край, где решение о запрете майнинга на весь год пока не принято. По его словам, в этих регионах майнинг не дал ожидаемых налогов и рабочих мест, а в перспективе возможны рост аварийности в сетях и ограничения на подключение новых потребителей. Председатель комитета также добавил, что важно учитывать не только нехватку генерации, но и сетевых мощностей, которые сдерживают подключение новых объектов, включая социальные.