Kia зарегистрировала новые товарные знаки для продажи авто в России

Автомобильный бренд Kia, ранее покинувший российский рынок, оформил в Роспатенте два новых товарных знака — KIA EV7 и KIA EV9, предназначенных для линейки электромобилей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные электронной базы ведомства.