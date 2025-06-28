Kia зарегистрировала новые товарные знаки для продажи авто в России

Правообладателем выступает «Киа Корпорейшн». Эти товарные знаки открывают перспективы для выпуска и реализации в России широкого спектра транспортных средств под брендом Kia, включая электромобили, спортивные автомобили, фургоны, грузовики, автобусы и комплектующие.
Регистрация этих знаков может сигнализировать о планах Kia по возвращению на российский рынок с новыми моделями электромобилей.
Ранее стало известно, что производство автомобилей Tenet полного цикла запустят в Калуге уже этим летом. Завод уже завершил этап крупноузловой сборки Tenet и переходит к полноценному производственному циклу.