В ОАЭ рассказали о значении соглашения о сотрудничестве с ЕАЭС

«Эта знаменательная сделка открывает новую эру сотрудничества между нами. Соглашение об экономическом партнерстве будет опираться на 29 миллиардов долларов ненефтяной торговли, которую мы имели в 2024 году, повысит производительность и будет способствовать укреплению связей в ключевых секторах, таких как промышленность и продовольственная безопасность», — написал он в соцсети X.