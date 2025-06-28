Что ждет курс доллара в июле 2025 года

Рубль сохранит стабильность на фоне геополитической обстановки, отмечают экономисты.
Колебание курса доллара по отношению к рублю останется незначительным в июле. Так эксперты URA.RU трактовали последствия официального повышения курса американской валюты ЦБ на несколько копеек два дня подряд. По словам аналитиков, такая ситуация связана с геополитической обстановкой и отсутствием инфоповодов в прессе, влияющих на курс валют.
Центральный банк РФ установил курс американской валюты на 27 июня, повысив его на две копейки с прошлого дня — до 78,21 рубля. 28 июня ЦБ вновь повысил официальный курс доллара до 78,46 рубля. Несущественное повышение курса валюты имеет основания, уверен ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
Геополитическая обстановка влияет на курс доллара по отношению к рублю, напомнили экономистыФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
По словам экономиста, несмотря на повышение на копейки, курс доллара практически не меняется. Это связано с недостатком инфоповодов в прессе, которые могут влиять на него, формируя инфляционные ожидания участников рынка. «Кроме того, так происходит из-за неопределенности в связи с последними геополитическими событиями. Например, заявление президента США Дональда Трампа 25 июня о новых кандидатах на пост главы Федеральной резервной системы опускает доллар по показателям, а торговая сделка между Китаем и США, заключенная в тот же день, наоборот повышает. Из-за этого крупные финансовые игроки просто не знают куда двигаться, поэтому и не принимают конкретных решений», — объяснил Масленников.
Рубль может ослабнуть из-за падения цен на нефть, уточнили экспертыФото: Роман Наумов © URA.RU.
По прогнозу экономиста, в июле 2025 года курс доллара останется в пределах 78−83 рублей. «Колебания американской валюты будут скромными, возможно даже с тенденцией к ослаблению рубля при условии падения цен на нефть, а также сокращения производства СПГ — очень важного для нашего экспорта», — добавил Масленников.
Низкую волатильность торгов долларом в июле прогнозирует и директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. По его мнению, курс иностранной валюты во втором месяце лета будет держаться в пределах 78−82 рублей. «Такая волатильность сохранится за счет снижения инфляции, ограничения на валютном рынке и положительной рыночной конъюнктуры для нашего экспорта», — говорит Ордов.
Конфликт Израиля с Ираном укрепляет рубль, считают экспертыФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Развивая тему комфортных условий для внешнеэкономической деятельности, эксперт сообщил, что из-за глобальной рецессии профессиональные сообщества ожидали сокращения спроса на нефть — наш главный экспортный продукт. Однако геополитическая обстановка только повысила потребность иностранных государств в российской нефти.
«Сейчас многие страны находятся в состоянии неопределенности, в частности, из-за палестино-израильского конфликта и торговых войн Дональда Трампа с другими государствами. Эти факторы приводят к росту цен на сырье до комфортного для нас уровня — 58−60 долларов за баррель», — пояснил эксперт.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГлава Минэкономразвития рассказал причину укрепления рубля.
Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев отметил тенденцию к ослаблению рубля. «Считаю, что к ближайшему заседанию Совета директоров ЦБ РФ (оно состоится 25 июля — прим. ред.) рубль станет дешевле. На это повлияет комплекс факторов: торговый баланс, бюджет… И тут есть важный момент: у нас дивиденды приходят по акциям, и, вполне возможно, глядя на такую диспропорцию между рыночным курсом и фундаментальным, часть инвесторов решит купить валюту», — полагает экономист.