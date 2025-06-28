Что ждет курс доллара в июле 2025 года

По словам экономиста, несмотря на повышение на копейки, курс доллара практически не меняется. Это связано с недостатком инфоповодов в прессе, которые могут влиять на него, формируя инфляционные ожидания участников рынка. «Кроме того, так происходит из-за неопределенности в связи с последними геополитическими событиями. Например, заявление президента США Дональда Трампа 25 июня о новых кандидатах на пост главы Федеральной резервной системы опускает доллар по показателям, а торговая сделка между Китаем и США, заключенная в тот же день, наоборот повышает. Из-за этого крупные финансовые игроки просто не знают куда двигаться, поэтому и не принимают конкретных решений», — объяснил Масленников.