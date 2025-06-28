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ЦБ повысит ключевую ставку, если произойдет «что-то совсем нехорошее»

Повышение ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России, которое состоится в июле, возможно в том случае, если в экономической ситуации произойдут крайне неблагоприятные изменения. Об этом сообщил советник председателя Центрального банка РФ Кирилл Тремасов.

Повышение ставки возможно при изменении уровня инфляции, отметили в ЦБ.

Повышение ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России, которое состоится в июле, возможно в том случае, если в экономической ситуации произойдут крайне неблагоприятные изменения. Об этом сообщил советник председателя Центрального банка РФ Кирилл Тремасов.

«Для того, чтобы мы [на заседании совета директоров ЦБ РФ 25 июля] рассматривали повышение ключевой ставки, должно произойти что-то совсем нехорошее», — рассказал Тремасов ТАССу в кулуарах Чебоксарского экономического форума. Он отметил, что инфляция в последние месяцы замедляется, однако пока нет полной уверенности в устойчивости этой тенденции.

Кроме того, сохраняются определенные проинфляционные риски, в том числе связанные с ситуацией на рынке труда. По словам Тремасова, возврат к обсуждению повышения ставки возможен лишь при изменении текущего тренда инфляции, хотя неожиданные события также нельзя исключать.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота сообщил, что ожидаемое в ближайшее время снижение ключевой ставки на несколько пунктов не приведет к серьезным изменениям. По его прогнозу, к концу года ставка может снизиться до 16−17%, что примерно на три пункта меньше текущего значения, передает «360.ru».