ЦБ повысит ключевую ставку, если произойдет «что-то совсем нехорошее»

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота сообщил, что ожидаемое в ближайшее время снижение ключевой ставки на несколько пунктов не приведет к серьезным изменениям. По его прогнозу, к концу года ставка может снизиться до 16−17%, что примерно на три пункта меньше текущего значения, передает «360.ru».