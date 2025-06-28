Россиянам рассказали о снижении ключевой ставки к концу года

«Простор [снижения ключевой ставки], безусловно, есть не факт, что в июле будет ставка снижаться, но если Центральный банк дотянет до сентября, то снижение должно быть не на 1 процентный пункт. А такое снижение, которое должно повлиять на экономическую и финансовую ситуацию в промышленности и других отраслях. То есть, я думаю, что надо снижать до 18% уже — как минимум. И к концу года, я думаю, что она должна быть 13−15%», — сказал Шохин в беседе с агентством ТАСС.