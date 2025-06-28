Россиянам рассказали о снижении ключевой ставки к концу года

Ключевая ставка к концу года может опуститься до 13−15%, считает Шохин.
Благодаря замедлению инфляции и признакам охлаждения экономической активности в стране существует вероятность снижения ключевой ставки до 18% к сентябрю, а к завершению текущего года — до уровня 13−15%. Такое заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Простор [снижения ключевой ставки], безусловно, есть не факт, что в июле будет ставка снижаться, но если Центральный банк дотянет до сентября, то снижение должно быть не на 1 процентный пункт. А такое снижение, которое должно повлиять на экономическую и финансовую ситуацию в промышленности и других отраслях. То есть, я думаю, что надо снижать до 18% уже — как минимум. И к концу года, я думаю, что она должна быть 13−15%», — сказал Шохин в беседе с агентством ТАСС.
При этом советник председателя Центрального банка РФ Кирилл Тремасов отметил, что повышение ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России, которое состоится в июле, возможно в том случае, если в экономической ситуации произойдут крайне неблагоприятные изменения. Для того, чтобы мы [на заседании совета директоров ЦБ РФ 25 июля] рассматривали повышение ключевой ставки, должно произойти что-то совсем нехорошее", — сказал он.