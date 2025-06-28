В Красноярске может появиться шоурум продукции из Узбекистана

Российская сторона также предложила рассмотреть проект по созданию постоянно действующего шоу-рума продукции из Узбекистана в Красноярске, ориентированного как на розничные, так и на оптовые продажи. При этом «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» Красноярска готова также создать при шоуруме постоянный склад готовой продукции.