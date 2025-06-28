В Красноярске может появиться шоурум продукции из Узбекистана

Этот вопрос обсудили на встрече в Красноярске генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров и президент союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» Рафаэль Шагеев.
В ходе встречи стороны детально рассмотрели ключевые направления сотрудничества в торгово-экономической сфере между Красноярским краем и Узбекистаном.
Глава палаты отметил заинтересованность красноярских компаний в импорте из Узбекистана оборудования и материалов для текстильной промышленности, росте поставок узбекского текстиля и текстильной продукции, которая пользуется повышенным спросом на всей территории края.
Российская сторона также предложила рассмотреть проект по созданию постоянно действующего шоу-рума продукции из Узбекистана в Красноярске, ориентированного как на розничные, так и на оптовые продажи. При этом «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» Красноярска готова также создать при шоуруме постоянный склад готовой продукции.
Речь также шла о взаимодействии с Узбекистаном в горнорудной сфере, цветной металлургии, химической и деревообрабатывающей промышленности.
В этой связи российская сторона приняла предложение Генерального консульства об организации в августе 2025 года специальной бизнес-миссии красноярских предпринимателей в Узбекистан. Они посетят Алмалыкский горно-металлургический комбинат, а также города Чирчик, Самарканд и Фергану.
По итогам встречи стороны договорились организовать в сентябре этого года в Красноярске бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Самаркандской, Ферганской и Сурхандарьинской областей, а также красноярских предпринимателей.