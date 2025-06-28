Соглашения ЕАЭС с ОАЭ и Монголией затронут экспорт товаров на 5 млрд долларов

Он отметил, что соглашение об экономическом сотрудничестве с ОАЭ, в частности, касается экспорта из стран «пятерки» (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России) в Эмираты на сумму более 3 млрд долларов. В свою очередь временное торговое соглашение с Монголией охватывает экспорт товаров из ЕАЭС в эту страну на сумму 2 млрд долларов.