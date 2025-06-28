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Соглашения ЕАЭС с ОАЭ и Монголией затронут экспорт товаров на 5 млрд долларов

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Подписанные на саммите ЕАЭС соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией затронут экспорт товаров на 5 миллиардов долларов, сообщил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что соглашение об экономическом сотрудничестве с ОАЭ, в частности, касается экспорта из стран «пятерки» (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России) в Эмираты на сумму более 3 млрд долларов. В свою очередь временное торговое соглашение с Монголией охватывает экспорт товаров из ЕАЭС в эту страну на сумму 2 млрд долларов.

По словам Сагинтаева, таким образом расширяются границы сотрудничества с третьими странами.

Эта работа проводится на системной основе. Имплементируется торговое соглашение с Вьетнамом, с Китаем, Сербией и Ираном. На финальную стадию вышли переговоры с Индией, с Индонезией. Ведется работа по Тунису и Иордании.

проинформировал глава ЕЭК

Сагинтаев добавил, что за последние годы позиции Евразийского экономического союза на международной арене значительно укрепились. Партнерами ЕАЭС являются СНГ, ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР, СВМДА и другие интеграционные объединения.

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