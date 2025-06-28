В Госдуме назвали условие для «оживления YouTube»

Кроме того, с компанией судятся 17 российских телеканалов — к концу января сумма их требований достигла 1,8 дуодециллиона руб. (единица с 39 нулями). В 2021-м суд обязал Google в течение девяти месяцев восстановить доступ телеканалов к их YouTube-каналам, однако американская компания этого не сделала и за каждый день неисполнения решения получала штраф в размере 100 тыс. руб., при этом сумма штрафа удваивалась каждую неделю, пока решение суда не исполнено.