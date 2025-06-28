Турция построит сеть логистических терминалов за $100 млн в Казахстане

Мы рассматриваем логистику как одно из приоритетных направлений для привлечения инвестиций, особенно в контексте диверсификации экономики и усиления роли Казахстана как транспортного хаба Евразии. Со своей стороны, мы готовы обеспечить всестороннее сопровождение проекта, содействовать в вопросах получения земельных участков, подключения к мерам государственной поддержки, а также координировать взаимодействие с региональными акиматами и профильными органами.