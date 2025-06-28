Турция построит сеть логистических терминалов за $100 млн в Казахстане

Стороны обсуждали строительство сети современных логистических и складских терминалов общей стоимостью порядка 100 миллионов долларов. В качестве приоритетных площадок для размещения объектов рассматриваются города Алматы, Астана, Шымкент, Актау и другие крупные центры.
Компания S Sistem Lojistik уже приступила к реализации одного из проектов в Казахстане — ведётся подготовка к строительству логистического центра на территории аэропорта имени Алии Молдагуловой в городе Актобе. Этот объект станет частью более широкой программы по созданию сети современных логистических терминалов по всей стране.
Мы рассматриваем логистику как одно из приоритетных направлений для привлечения инвестиций, особенно в контексте диверсификации экономики и усиления роли Казахстана как транспортного хаба Евразии. Со своей стороны, мы готовы обеспечить всестороннее сопровождение проекта, содействовать в вопросах получения земельных участков, подключения к мерам государственной поддержки, а также координировать взаимодействие с региональными акиматами и профильными органами.
В ответ руководитель турецкой компании подчеркнул, что Казахстан обладает уникальным транзитным потенциалом и благоприятной инвестиционной средой для развития логистических проектов.
По его словам, компания планирует реализовать проекты, соответствующие международным стандартам, и нацелена на создание современной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное перемещение грузов как внутри страны, так и за её пределами.