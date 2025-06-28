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Узбекистан увеличит экспорт кожевенной продукции на рынок Китая — подробности

ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. Узбекистан нарастит экспорт кожевенной продукции на рынок Китая, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики.

Источник: Sputnik.uz

Заместитель министра замминистра инвестиций, промышленности и торговли Хуррам Тешабаев провел встречу с вице-председателем Китайской ассоциации кожевенной промышленности Лю Суилуном.

Обсуждены перспективы развития промышленной кооперации, запуск совместных проектов в малых индустриальных зонах в городах Андижан и Охангаран по выпуску обуви и кожгалантереи, а также возможности выхода на крупные международные рынки.

Планируется привлечение китайских специалистов — технологов и дизайнеров — для повышения качества продукции, соответствующей требованиям международных брендов.

отметили в министерстве

Стороны договорились разработать «дорожную карту» сотрудничества и нарастить экспорт узбекской кожаной продукции с высокой добавленной стоимостью на рынок Китая.