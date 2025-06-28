Узбекистан увеличит экспорт кожевенной продукции на рынок Китая — подробности

Заместитель министра замминистра инвестиций, промышленности и торговли Хуррам Тешабаев провел встречу с вице-председателем Китайской ассоциации кожевенной промышленности Лю Суилуном.
Обсуждены перспективы развития промышленной кооперации, запуск совместных проектов в малых индустриальных зонах в городах Андижан и Охангаран по выпуску обуви и кожгалантереи, а также возможности выхода на крупные международные рынки.
Планируется привлечение китайских специалистов — технологов и дизайнеров — для повышения качества продукции, соответствующей требованиям международных брендов.
Стороны договорились разработать «дорожную карту» сотрудничества и нарастить экспорт узбекской кожаной продукции с высокой добавленной стоимостью на рынок Китая.