Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 29 июня

В Национальном банке определили валютные курсы на 29 июня 2025 года, воскресенье. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились в сравнении с курсами, установленными накануне.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на воскресенье, 29 июня, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9616 белорусского рубля, 1 евро — 3,4724 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7757 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 27 июня, и субботу, 28 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались прежними.
Тем временем тарифы на услуги «Белпочты» выросли в Беларуси.