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Банк России введет лимиты на выдачу автокредитов с 1 июля

С 1 июля в России вводятся количественные лимиты на автокредиты и потребительские кредиты под залог машины.

Источник: Комсомольская правда

Центральный Банк России с июля введет лимиты на автокредиты. Ограничение коснется организаций с универсальной лицензией и микрофинансовых учреждений. Кроме того, ЦБ вводит лимиты на потребительские кредиты под залог машины.

Соответствующие ограничения не окажут влияния на возможность жителей страны оформить кредит для покупки авто, уточнили в Центральном Банке. Значения лимитов установлены равновесные.

Отмечается, что выдача кредитов заемщикам с долговой нагрузкой в 50−80% для указанных организаций не должна превышать 20% от общего количества предоставленных автокредитов и кредитов под залог машины. Если долговая нагрузка превышает 80%, то лимит составит всего 5% от всего объема.

В ЦБ также уточнили значение ключевой ставки. Советник Банка России Кирилл Тремасов объяснил, что снижение значения может привести к усилению инфляции.