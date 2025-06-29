Банк России введет лимиты на выдачу автокредитов с 1 июля

Отмечается, что выдача кредитов заемщикам с долговой нагрузкой в 50−80% для указанных организаций не должна превышать 20% от общего количества предоставленных автокредитов и кредитов под залог машины. Если долговая нагрузка превышает 80%, то лимит составит всего 5% от всего объема.