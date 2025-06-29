Банк России введет лимиты на выдачу автокредитов с 1 июля

Центральный Банк России с июля введет лимиты на автокредиты. Ограничение коснется организаций с универсальной лицензией и микрофинансовых учреждений. Кроме того, ЦБ вводит лимиты на потребительские кредиты под залог машины.
Соответствующие ограничения не окажут влияния на возможность жителей страны оформить кредит для покупки авто, уточнили в Центральном Банке. Значения лимитов установлены равновесные.
Отмечается, что выдача кредитов заемщикам с долговой нагрузкой в 50−80% для указанных организаций не должна превышать 20% от общего количества предоставленных автокредитов и кредитов под залог машины. Если долговая нагрузка превышает 80%, то лимит составит всего 5% от всего объема.
В ЦБ также уточнили значение ключевой ставки. Советник Банка России Кирилл Тремасов объяснил, что снижение значения может привести к усилению инфляции.