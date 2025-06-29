В Госдуму внесут законопроект о снижении порога для получения субсидии на ЖКУ

В Госдуму России будет внесен на рассмотрение законопроект, в котором депутаты предлагают уменьшить снизить максимально допустимую доли расходов граждан на жилищно-коммунальные платежи, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, размер межбюджетных платежей, выделяемых из госбюджета регионам в рамках помощи по оплате ЖКХ, определяется в соответствии с федеральным стандартом в размере 22%.
Максимально допустимая доля собственных расходов одиноких пенсионеров и многодетных семей на оплату соответствующих расходов в совокупном доходе семьи составляет 10%, для остальных граждан — в размере 15%, указывается в законопроекте.
Одновременно подчеркивается, что субсидия определяется федеральными нормативными актами, при этом финансируется из регионального бюджета.
На данный момент размер допустимых расходов на ЖКУ устанавливают сами регионы, причем они не могут превысить общефедеральное значение. Например, Москва понизила этот показатель до 10%, но в большинстве дотационных регионов он сохраняется на максимальных 22%.
В Госдуме считают, что инициатива позволит большему числу малоимущих граждан получать помощь по оплате коммуналки, а также сократит число неплательщиков ЖКУ.