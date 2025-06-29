Маск предупредил об угрозе долгового рабства США из-за законопроекта Трампа

США могут попасть в долговое рабство, если законопроект главы Белого дома Дональда Трампа о расходах и налогах будет принят, заявил американский предприниматель Илон Маск.
«Этот законопроект поднимает потолок госдолга на $5 трлн, что является самым большим увеличением в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству», — написал бизнесмен на своей странице в социальной сети Х*.
Напомним, в начале июня Илон Маск назвал закон о сокращении федеральных расходов США угрозой для американской экономики. Он также призвал «убить» эту инициативу.
Кроме того, Илон Маск ранее предупредил об экономическом спаде в США, с которым, по его мнению, страна может столкнуться уже во второй половине 2025 года.
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