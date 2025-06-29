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Маск предупредил об угрозе долгового рабства США из-за законопроекта Трампа

Маск назвал вероятное увеличение потолка госдолга США на $5 трлн самым большим в истории.

Источник: Аргументы и факты

США могут попасть в долговое рабство, если законопроект главы Белого дома Дональда Трампа о расходах и налогах будет принят, заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Этот законопроект поднимает потолок госдолга на $5 трлн, что является самым большим увеличением в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству», — написал бизнесмен на своей странице в социальной сети Х*.

Напомним, в начале июня Илон Маск назвал закон о сокращении федеральных расходов США угрозой для американской экономики. Он также призвал «убить» эту инициативу.

Кроме того, Илон Маск ранее предупредил об экономическом спаде в США, с которым, по его мнению, страна может столкнуться уже во второй половине 2025 года.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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