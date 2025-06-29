Россиянам раскрыли, куда вкладывать деньги, чтобы они не сгорели

Одним из надежных вложений являются банковские депозиты.
Среди наиболее безопасных вариантов инвестирования в России выделяются банковские вклады и облигации федерального займа. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Максимально надежными вложениями являются банковские депозиты и ОФЗ, обеспечивающие высокую доходность при текущих ставках», — рассказал депутат в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что акции российских компаний, которые сейчас остаются недооцененными из-за санкционных рисков, могут обеспечить потенциально более высокую доходность по сравнению с банковскими вкладами.
По словам Аксакова, приобретать как акции, так и облигации можно через ИИС-3, что позволяет воспользоваться налоговыми льготами. Однако следует помнить, что вложения в акции сопряжены с большими рисками, чем инвестиции в ОФЗ. Кроме того, депутат сообщил о планах Госдумы повысить привлекательность долгосрочных вкладов, предложив освободить от НДФЛ проценты по депозитам сроком свыше трех лет.
Ранее партнер Capital Lab Евгений Шатов отмечал рост популярности краткосрочных вкладов. По его словам, такие депозиты удобны для клиентов, которым важен быстрый доступ к средствам, поскольку позволяют гибко реагировать на изменение процентных ставок и уменьшают потери при досрочном закрытии, передает «Национальная служба новостей».