Россиянам раскрыли, куда вкладывать деньги, чтобы они не сгорели

По словам Аксакова, приобретать как акции, так и облигации можно через ИИС-3, что позволяет воспользоваться налоговыми льготами. Однако следует помнить, что вложения в акции сопряжены с большими рисками, чем инвестиции в ОФЗ. Кроме того, депутат сообщил о планах Госдумы повысить привлекательность долгосрочных вкладов, предложив освободить от НДФЛ проценты по депозитам сроком свыше трех лет.