На Южном Урале на благоустройство выделили 1,8 млрд рублей

В прошлом году на эти цели было направлено 1,8 млрд рублей, которые позволили обновить 56 дворовых территорий и 128 общественных пространств. Три проекта из региона стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды — их реализовали в Миассе, Троицке и Сатке.
В текущем году финансирование программы сохранено на прежнем уровне — 1,8 млрд рублей. Уже завершено благоустройство 9 дворов, а число общественных пространств увеличено до 139. С 2019 года общий объем вложений в программу превысил 10 млрд рублей, что позволило модернизировать более 1900 объектов по всей области.
Как отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Андрей Шмидт, эти меры способствуют преобразованию облика городов, созданию современных зон отдыха и формированию комфортной среды для жителей. Власти региона совместно с парламентом продолжают работу в этом направлении.