На Южном Урале на благоустройство выделили 1,8 млрд рублей

В прошлом году на эти цели было направлено 1,8 млрд рублей, которые позволили обновить 56 дворовых территорий и 128 общественных пространств. Три проекта из региона стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды — их реализовали в Миассе, Троицке и Сатке.