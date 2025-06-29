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В Челябинске запустят первую полностью цифровую железнодорожную станцию

Пилотным объектом станет станция Челябинск-Главный, где с 2023 года тестируются современные технологии. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на заседании Научно-технического совета компании.

Источник: Южноуральская панорама

В этом году завершатся строительные и исследовательские работы, а в следующем начнется комплексный ввод цифровой станции в эксплуатацию. До конца 2025 года на станции Челябинск-Главный пройдут испытания 23 систем и будет построено 12 объектов.

Цифровая станция включает 25 программно-аппаратных комплексов, 14 автоматизированных систем для управления маневровыми локомотивами, сортировкой вагонов и контроля технического состояния составов.

Автоматизация затронет до 67% операций, включая сцепку и расцепку вагонов с помощью роботов. Роль сотрудников изменится — они будут контролировать процессы, а не выполнять их вручную.

По данным пресс-службы РЖД, проект позволит значительно повысить эффективность работы сортировочных станций.