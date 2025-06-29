В Челябинске запустят первую полностью цифровую железнодорожную станцию

В этом году завершатся строительные и исследовательские работы, а в следующем начнется комплексный ввод цифровой станции в эксплуатацию. До конца 2025 года на станции Челябинск-Главный пройдут испытания 23 систем и будет построено 12 объектов.
Цифровая станция включает 25 программно-аппаратных комплексов, 14 автоматизированных систем для управления маневровыми локомотивами, сортировкой вагонов и контроля технического состояния составов.
Автоматизация затронет до 67% операций, включая сцепку и расцепку вагонов с помощью роботов. Роль сотрудников изменится — они будут контролировать процессы, а не выполнять их вручную.
По данным пресс-службы РЖД, проект позволит значительно повысить эффективность работы сортировочных станций.